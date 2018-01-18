Dehşet Olay! Sürat teknesi balıkçılara böyle daldı

Amerika Birşelik Devletleri'nde nehirde balık tutan balıkçılar bir anda dehşeti yaşadı. Balık tutarken kendilerine doğru hızla gelen sürat teknesi büyük bir kazaya neden oldu. Balıkçıların bağırışlarını ve hareketlerini fark etmeyen sürat motorunda bulunanlar bir anda balıkçı teknesini biçti. Tam o anlarda balıkçılar denize atlayarak kendilerini kurtarıyor. Buz gibi denize atlayan üç balıkçının ayak bileği ve kollarında çeşitli yaralanmaların olduğu olayda, şikayetçi oldular. Sürat teknesinin sürücüsü ise oturma pozisyonunda balıkçılarını görmediğini iddia etti. Ağustos ayında yaşanan bu olayın görüntüleri dava dosyasıyla beraber ortaya çıktı ve sosyal medyada da hızla yayıldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)