Dehşet! İş arkadaşını uykusunda tüfekle öldürdü

Silivri’nin Gazitepe mahallesinde bir çiftlikte çalışan Habil S., iş arkadaşı Maksut Güler'i uykusunda tüfekle vurarak öldürdü. Dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Silivri’nin Gazitepe mahallesinde bir çiftlikte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Maksut Güler, çalıştığı çiftlikte mola vererek dinlenme odasında uyumaya başladı. Bu sırada aynı iş yerinde çalışan Habil S. isimli arkadaşı çiftliğe gelerek diğer çalışanlarla bir süre sohbet etti. Bir süre sonra bina dışına çıkan Habil S., diğer arkadaşlarının ayrılmasıyla tekrar binaya girdi. Arkadaşı Maksut Güler'in dinlendiği odaya giren zanlı, dolaptaki tüfeği aldı. 33 yaşındaki iki çocuk babası Maksut Güler’i uykusunda tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, ardından tüfekle birlikte odadan çıkarak olay yerinden ayrıldı. Silah sesini duyarak bina içine giren diğer çalışanlar, genç adamı kanlar içinde buldu. Durumun sağlık görevlilerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan genç adamı Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, genç adamın ölümüne sebep olan şahıs saklandığı evinde Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

33 yaşındaki 2 çocuk babası Maksut Güler, geçtiğimiz Cumartesi günü sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kayınbiraderini kaybetmenin acıyla konuşan çiftlik sahibi Alpay Denizli yaptığı açıklamada, “Bu şahsı 25 yıldır tanırım, 7 yıldır da yanımda çalışıyor. Bu olayı gerçekleştirmesi kendi başına yapacağı bir iş değil, mutlaka kendisini azmettiren yada yardım eden biri var. Bu durumu yetkili mercilerle paylaştık. Bu olaya karışan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılacağından eminim. Türk adaletine güvenimiz sonsuz” dedi.