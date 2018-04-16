Dehşet görüntüler! Ofiste kadına tecavüz etmeye çalıştı

İş yerine yalnız çalışan kadına tecavüz etmeye çalışan gözü dönmüş adam ülkeyi ayağa kaldırdı.Elini kolunu sallayarak girdiği iş yerinde yalnız bulduğu kadını tartaklayıp yere düşüren adam, tecavüz etmeye çalışırken başka bir çalışan tarafından engellendi.
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir iş yerine giren gözü dönmüş sapık, yalnız bulduğu kadına tecavüz etmeye çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bir adam girdiği iş yerinde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra 28 yaşındaki kadın çalışana saldırdı.
Eline geçen bıçakla kendisini savunmaya çalışan kadın, uzun süre direndi. Fakat adama tam olarak karşı koymayı başaramadı. Kapıya doğru gitse de odadan çıkmayı başaramayan kadın, sapıktan kurtulmak için para dahi teklif etti. Para teklifini reddeden sapık, kadının kapıdan çıkmasını engelleyerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla yaralayana kadar da kadını zorlamaya devam etti.
Yaralandıktan sonra da kadını bırakmamakta kararlı olan gözü dönmüş sapığın tecavüz etmesini engelleyen tek olay ise sesler üzerine içeri giren başka bir çalışan oldu. 29 yaşındaki Mikhail Svityuk isimli çalışan sapık adamı kadının üzerinden alarak polis gelene kadar kaçmasına engel oldu.
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