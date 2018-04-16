Dehşet görüntüler! Ofiste kadına tecavüz etmeye çalıştı

Eline geçen bıçakla kendisini savunmaya çalışan kadın, uzun süre direndi. Fakat adama tam olarak karşı koymayı başaramadı. Kapıya doğru gitse de odadan çıkmayı başaramayan kadın, sapıktan kurtulmak için para dahi teklif etti. Para teklifini reddeden sapık, kadının kapıdan çıkmasını engelleyerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla yaralayana kadar da kadını zorlamaya devam etti.