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Dehşet evindeki abladan şok ifadeler!

Dehşet evindeki abladan şok ifadeler!

Bahçelievler’de uyuşturucu ve silahlar ortaya çıkmasın hastaneye kaldırılmayan ve ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç., ifadesinde 'O evde başka bir genci de öldürmüşler' dedi. Kardeşinin ise intihar ettiğini öne sürdü.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 08:37 - Güncelleme: 20-10-2018 08:37

İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulmasına rağmen evdeki uyuşturucu ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) cinayeti sırrını koruyor. 

İKİNCİ BİR CİNAYET DAHA MI VAR?
Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti. Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi. 

'BEN VURMADIN KENDİSİNİ VURDU'
Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu.

Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 09:06 Yaşlar 14-15-16-17. Sevgili hamilelik uyuşturucu cinayet. Hayat erken başlıyor Bahçelievlerde.

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