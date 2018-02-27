Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu!

İSTANBUL Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan yaşları 14-17 arasında olan kız çocukları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tutan Abuzer Sayan'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli, çocukların kendi rızalarıyla çiftliğine gittiğini savundu.

Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu!

İstanbul Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kız çocukların bir çiftlikte tutulduğunun tespit edilmesiyle 24 saat köpeklerle korunan çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve çiftlik sahibi Sayan ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alınmıştı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD’ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirilmişti.

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Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu!

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: Gözaltına alınan çiftlik sahibi Sayan emniyetteki sorgusunda, "Ataşehir’de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokakta kalmamaları için yardımcı olmak amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim" dedi. Korkunç olayın ardından baskınla yakalanan şüpheli daha sonra kız çocukları çiftlik soğuk diye Sultanbeyli'de yeni aldığı eve götürdüğünü söyledi.

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Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu!

TUTUKLANDI: İfadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheli A.S., mahkemedeki sorgusunun tamamlanmasıyla, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'şantaj' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu!

KORKUNÇ DETAYLAR: İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı.

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