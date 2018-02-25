Dehşet çiftliği böyle görüntülendi!

Ataşehir Kayışdağın'da yurttan kaçan bazı kızların 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit eden İstanbul polisi harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip, köpekleri bayıltarak çiftliğe operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kızların silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD’ler ve silah ele geçirdi. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de operasyon düzenleyen polis evde zorla tutulan 17 yaşındaki H.K.K.'yi kurtardı. Nefes kesen operasyon kameralara da yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalarının ardından polis ekipleri, kızlardan bazılarının Ataşehir Kayışdağı’ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri önceki gün operasyon düzenledi. 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına aldı

Çiftlikte arama yapan polis ekipleri, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'lere ulaştı. Polisler çiftlikte 2 tabanca ve 180 mermi de ele geçirdi.

Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında çiftlik sahibi Sayan'ın Ataşehir'deki evi tespit edildi. Buraya da operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sayan’ı gözaltına alırken, tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K.K. adlı kızı da kurtardı. Sayan'ın H.K.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan ve çalışanı Sabur R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da dehşet çiftliği! Yurttan kaçan kızları cinsel...

 

  • Güncel 25 Şubat 2018 14:58
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • VATANDAŞ 25 Şubat 2018 15:59 herifler mimnli çocuk kaçırma vs suç hemde kaç defa,bunları madem asmıyoruz,hadım etmek farz dır

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