Dehşet anları: Pompalı tüfeklerle siteyi bastılar!

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında 'kiracı' nedeniyle tartışma çıktı.