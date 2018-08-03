Dehşet anları kamerada...Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Yeni Şakran Mahallesi İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Ruhan Orhan’ın yönetimindeki 35 ATN 30 plakalı minibüs ile Bergama yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada ışıklara geldiğinde Cezaevi istikametine dönüş yapmak istedi.. Fakat bu sırada karşı istikametten gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan 73 yaşındaki Muzaffer Karaca idaresindeki 35 MEM 53 plakalı otomobil minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden 110 ekipleri devrilen minibüste yaralanan minibüs sürücüsü Ruhan, yolcu Rabia Taşdemir ve Mehmet Hanifici’yi, otomobilde ise sürücü Muzaffer Karaca, yolcu Şefika Karaca ve Doruk Adayepe’yi çıkarttı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın görgü tanığı Hüseyin Şimşek kaza anını şöyle aktardı: Arızalanan motorumu tamire götürmek için yola çıkmıştım. Karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığı bekliyordum. Yeşil ışık yandı tam yürüdüğüm anda otomobil hızlı geliyordu, minibüse çarptı. Bende üzerime devrilmesin diye motorumu bırakıp kaçtım.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Söz konusu görüntüde, Aliağa’dan Bergama istikametine seyir halinde olan minibüs dönüş yapacağı sırada, karşı yönden gelen otomobil tam orta noktasından çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devriliyor.