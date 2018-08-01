  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dehşet anları kamerada: Polisten inanılmaz hata!

Dehşet anları kamerada: Polisten inanılmaz hata!

ABD'de yoldan geçen bir kadını bıçakla rehin alan adama müdahale etmek isteyen polisin açtığı ateş sonucu hem saldırgan hem de masum kadın yaşamını yitirdi. Olay, polis kamerası ile anbean kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 23:10 - Güncelleme: 01-08-2018 23:32

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, 32 yaşındaki Guillermo Perez isimli adam, bir kadını bıçağıyla rehin aldı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile hem adam hem de masum kadın hayatını kaybetti. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Tanıklar, Perez'in eski bir kilisenin yakınlarında eski sevgilisini bıçakladığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cani adamı olayla ilgisi olmayan masum bir kadının boynuna bıçağı dayamış halde buldu. Tüm uyarılara rağmen kadını bırakmayı reddeden adama 3 polis memuru müdahalede bulundu.

13 YIL SONRA İLK

Polisin açtığı ateş sonucunda hem Perez hem de 49 yaşındaki Elizabeth Tollison isimli kadın yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta 13 yıl sonra ilk defa bir rehinenin kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

SİCİLİ KABARIK

Polis, Perez'in geçmişte mahkumiyet kararlarına sahip olduğunu, saldırı ve aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını söyledi. Adamın ayrıca, belgelenmiş bir çete üyesi olduğu da söylendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dehşet anları kamerada: Polisten inanılmaz hata! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro