Değişim dediğin böyle olur! İşte öncesi ve sonrası halleri

Sağlıklı beslenmeye geçip hayat tarzlarını değiştirerek inanılmayacak kadar zayıfladılar.

Sağlıklı beslenmeye geçip hayat tarzlarını değiştirerek inanılmayacak kadar zayıfladılar. Kelimenin tam anlamıyla vücutlarının yarısı gitti. Kilo verenler içinde tüp mide ameliyatı olup hayat tarzını değiştiren de var, sıkı spor yapıp kas yapan da.. işte muhteşem dönüşümler.. Twitter

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Sağlıklı beslenmeye geçip hayat tarzlarını değiştirerek inanılmayacak kadar zayıfladılar. Kelimenin tam anlamıyla vücutlarının yarısı gitti. Kilo verenler içinde tüp mide ameliyatı olup hayat tarzını değiştiren de var, sıkı spor yapıp kas yapan da.. işte muhteşem dönüşümler.. Twitter

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Sağlıklı beslenmeye geçip hayat tarzlarını değiştirerek inanılmayacak kadar zayıfladılar. Kelimenin tam anlamıyla vücutlarının yarısı gitti. Kilo verenler içinde tüp mide ameliyatı olup hayat tarzını değiştiren de var, sıkı spor yapıp kas yapan da.. işte muhteşem dönüşümler.. Twitter

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