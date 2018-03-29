Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Boğaz & Öksürük Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir. NASIL KULLANILIR? 4-5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra bu suyun biraz ılıklaşmasını bekleyin ve ılık hale geldiğinde eski ince bir giysi parçasını bu suya yüzeysel olarak yatırın ve daha sonra bu giysi parçasını göğsünüze uygulayın. Bu işlemi çok sıcakken yapmamaya dikkat edin. Doğal Öksürük Surubu Tarifi Malzemeler: 150 ml içme suyu (3/4 su bardağı) 6 defne yaprağı 1 limon 6 çorba kaşığı şeker (tercihen ham/esmer şeker) Hazırlanışı: Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek 7-8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinde çıkararak kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir.