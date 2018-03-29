Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan defne yaprağı, ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı!

Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Ülkemizde de sıklıkla kullanılan defne yaprağı, ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı! Boğaz ağrısından sindirim sorunlarına kadar birçok derde deva olan defne yaprağının faydalarını okuyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz!

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Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Boğaz & Öksürük Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir. NASIL KULLANILIR? 4-5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra bu suyun biraz ılıklaşmasını bekleyin ve ılık hale geldiğinde eski ince bir giysi parçasını bu suya yüzeysel olarak yatırın ve daha sonra bu giysi parçasını göğsünüze uygulayın. Bu işlemi çok sıcakken yapmamaya dikkat edin. Doğal Öksürük Surubu Tarifi Malzemeler: 150 ml içme suyu (3/4 su bardağı) 6 defne yaprağı 1 limon 6 çorba kaşığı şeker (tercihen ham/esmer şeker) Hazırlanışı: Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek 7-8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinde çıkararak kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir.

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Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Stres: Yoğun bir dönem de baskı ve stres altında hissediyorsanız bir bardak defne çayı size daha iyi hissettirebilir. Defne çayının faydalarından biri olan sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya daha rahat dalabileceksiniz. Defne Yaprağı Ve Tarçın Çayı Malzemeler 1 litre su 2 çubuk tarçın 5 defne yaprağı Hazırlanışı: Çaydanlıkta suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine tarçın ve defne yapraklarını ekleyin. Demlenen çayınızı cam kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz.

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Defne yaprağının 9 muhteşem faydası

Böbrek Taşı: Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir. Defne Çayı Tarifi Malzemeler: 3 büyük boy defne yaprağı 2 su bardağı su Şeker yada süt Hazırlanışı: Defne yapraklarını bir kaba koyarak üzerine su ekleyin. Suyu kaynatın ve kaynama işlemi bittikten 3 dakika sonra kenara alarak 4 dakika bekletin. Daha sonra içerisine şeker ve süt ekleyerek karıştırın. Bu çayı denemek isteyenler için çayın taze olması çok önemlidir. Süt eklemek isteyecekler için önerimiz fazlaca koymamalarından yana olacaktır. Çünkü fazla süt çayınızı sulandırabilir.

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