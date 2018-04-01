Defne Samyeli’nin yeni aşkı kim?

Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor

Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor. Defne Samyeli’nin kiminle birlikte olduğu merak edilirken bu aşk dedikodusu gündeme bomda gibi düştü. İşte Defne Samyeli’nin adının birlikte anıldığı o ünlü isim…Defne Samyeli ve Sadettin Saran'la ilgili aşk dedikoduları yıllar sonra yeniden gündemde. İki ünlü ismin geçen hafta bir davete birlikte katıldıkları konuşuluyor.





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Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor. Defne Samyeli’nin kiminle birlikte olduğu merak edilirken bu aşk dedikodusu gündeme bomda gibi düştü. İşte Defne Samyeli’nin adının birlikte anıldığı o ünlü isim…Defne Samyeli ve Sadettin Saran yıllar önce aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmiş, her iki taraf da çıkan haberleri yalanlamıştı.





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Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor. Defne Samyeli’nin kiminle birlikte olduğu merak edilirken bu aşk dedikodusu gündeme bomda gibi düştü. İşte Defne Samyeli’nin adının birlikte anıldığı o ünlü isim…Dedikodular geçtiğimiz günlerde yeniden alevlendi. Bu duruma yol açan ise katıldıkları bir davette iki ünlü isim arasında dikkat çeken yakınlık.

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