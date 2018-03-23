Defne Samyeli'nin tüm kapılar yüzüne kapandı reddedildi

Eski Türkiye Güzeli ve spiker Defne Samyeli'nin başı fena dertte. Para cezasına çarptırılan Defne Samyeli, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Defne Samyeli'nin başvurusu reddedildi. Peki Defne Samyeli'ye neden para cezası kesildi.

Güzelliği ve dinçliği ile yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'ye büyük şok! Son dönemde şarkıcı ve oyuncu kimliği ile dikkatleri üzerine toplayan Defne Samyeli, hayatının en büyük şokunu yaşadı tüm kapılar yüzüne kapandı. Bakın neden? Twitter

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'deki hanelerin harcamalarının nasıl şekillendiğini tespit amacıyla gerçekleştirilen "2013 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi" kapsamında eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin adresi örnek hane olarak seçildi ve araştırmanın uygulanma aralığı 1-31 Ekim 2013 olarak belirlendi.



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TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünce yapılacak çalışma hakkında bilgi içeren 6 Eylül 2013 tarihli yazı Samyeli'nin adresine gönderildi. Hanehalkı Bütçe Anketi'nde, ailedeki ayni gelir elde eden kişilerin ad ve soyadları ile gelirin kaynağı, elde ediliş sıklığı, haneye gelen hediye ve yardımlar ile haneden başka hanelere yapılan yardımlar ve verilen hediyelerin belirtilmesi, anket ayı boyunca yapılan tüm harcamaların marka, ölçü, miktar, alışverişin yapıldığı yer gibi detaylarının bir ay süreyle günlük harcama kayıt defterinde listelenmesi istendi.



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