Defne Samyeli'nin sürpriz aşkı bomba o isim şoke edecek!

Uzun süredir yalnız olan Defne Samyeli aradığı aşkı buldu mu? Son dönemde magazinel konular ile dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Peki Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? O ismi duyunca şoke olacaksınız..

Uzun süredir yalnız olan Defne Samyeli aradığı aşkı buldu mu? Son dönemde magazinel konular ile dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Peki Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi kim? O ismi duyunca şoke olacaksınız.. Twitter

Facebook

Google Plus

1 24

Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor. Defne Samyeli’nin kiminle birlikte olduğu merak edilirken bu aşk dedikodusu gündeme bomda gibi düştü. İşte Defne Samyeli’nin adının birlikte anıldığı o ünlü isim… Twitter

Facebook

Google Plus

2 24

O İSİM SADETTİN SARAN; Defne Samyeli ve Sadettin Saran'la ilgili aşk dedikoduları yıllar sonra yeniden gündemde. İki ünlü ismin geçen hafta bir davete birlikte katıldıkları konuşuluyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 24