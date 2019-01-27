Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'la uyurken çekildiği sarmaş dolaş poz olay oldu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin geçtiğimiz Nisan ayında başlayan aşkları dolu dizgin devam ediyor. İkili, beraber yaşadıkları romantik ve eğlenceli anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü çiftin dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat' notunu düştü.
İşte O Fotoğraf: Güzel spiker, usta komedyenle birlikte uyuduğu bir fotoğrafı "Yağmurlu bir gündü" notuyla takipçileriyle paylaştı. Çiftin uyudukları bu fotoğraf da takipçilerinden tam not aldı.
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