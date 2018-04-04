Defne Samyeli Sadettin Saran aşkı bomba gibi düşmüştü ilk açıklama!

Hülya Avşar'ın eski sevgilisi iş insanı Sadettin Saran ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Defne Samyeli ve Sadettin Saran aşk mı yaşıyor? Konu hakkında ilk açıklama Sadettin Saran'dan geldi...

Defne Samyeli Sadettin Saran aşkı bomba gibi düşmüştü ilk açıklama!

Sadettin Saran ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son dönemde magazin sayfalarında boy gösteren Defne Samyeli ve Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Sadettin Saran arasında filizlendiği iddia edilen aşk, şaşırtmıştı...

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Defne Samyeli Sadettin Saran aşkı bomba gibi düşmüştü ilk açıklama!

Daha önce de adları aşk dedikodusuna karışan Sadettin Saran ve Defne Samyeli'nin yeniden aşk iddialarının gündeme gelmesi sonrası herkes aşk iddialarının doğru olup olmadığını merak eder oldu. Konu hakkında ilk açıklama Sadettin Saran'dan geldi.

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Defne Samyeli Sadettin Saran aşkı bomba gibi düşmüştü ilk açıklama!

Otizm Farkındalık Günü’ne katılan Sadettin Saran, “Otizmli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Grup olarak senelerdir onlarla beraberiz” dedi. Sadettin Saran, Defne Samyeli hakkında gelen soruları önce yanıtsız bıraktı, daha sonra kısa ve öz bir açıklama yaptı.

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Defne Samyeli Sadettin Saran aşkı bomba gibi düşmüştü ilk açıklama!

Defne Samyeli’yle birlikte olduğu dedikodularıyla gündeme gelen işadamı, “Haberler doğru değil. Bu konuyu konuşmaya bile gerek yok” diyerek aşk iddialarını yalanladı.

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