Defne Samyeli İstanbullu Gelin dizisinde

Ekran tarihinin unutulmaz haber spikerleri arasında yer alan Defne Samyeli, son yıllarda oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle adından söz ettiriyor. Samyeli şimdi de reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu. Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli'nin, Star TV'nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi. Twitter

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Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent'in eski eşi Siren'i canlandıracak. Defne Samyeli'nin de pek çok ünlü isim gibi dizinin sıkı bir takipçisi olduğu konuşuluyor. Zeyney Günay Tan ile Deniz Koloş'un yönettiği "İstanbullu Gelin"i ödüllü, başarılı kalem Deniz Akçay yazıyor. Twitter

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Ekran tarihinin unutulmaz haber spikerleri arasında yer alan Defne Samyeli, son yıllarda oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle adından söz ettiriyor. Samyeli şimdi de reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisine dahil oldu. Önceki yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Samyeli, son dönemde çok sayıda film ve dizi teklifi alıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli'nin, Star TV'nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi. Twitter

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