Defne Samyeli ateşli dansıyla herkesi büyüledi

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra oyunculuğa ve şarkıcılığa başlayan Defne Samyeli, önceki akşam bir ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi. Samyeli aynı zamanda sergilediği “All that jazz” performansı ile de geceye damga vurdu. Törene katılan bir çok isim dansın ardından, "Yok böyle dans! Muhteşem!" yorumlarında bulundu.

Törende Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin muhteşem dansını en önden izlediler.

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