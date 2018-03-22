Defne Samyeli ateşli dansıyla geceye damga vurdu

Bir firmanın ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli, geceye dansıyla damga vurdu. Samyeli, sergilediği ‘All that jazz’ performansıyla büyük beğeni topladı. Törende Defne Samyeli’nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin dansını en önden izlediler.