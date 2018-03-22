Defne Samyeli ateşli dansıyla geceye damga vurdu

Bir firmanın ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenen Defne Samyeli, geceye dansıyla damga vurdu. Samyeli, sergilediği ‘All that jazz’ performansıyla büyük beğeni topladı. Törende Defne Samyeli’nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da vardı. Talu kardeşler, annelerinin dansını en önden izlediler.
Muhteşem sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Defne Samyeli'nin videosu sosyal medyada binlerce tık alırken, kullanıcılar ünlü spikerin iki çocuk annesi olmasına rağmen yaşını göstermediği ve fiziğiyle genç mankenlere taş çıkartabileceği görüşünü savundular.
İşte Defne Samyeli'nin nefes kesen dansı...
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