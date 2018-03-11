Defalarca bıçaklandı çareyi markete sığınmakta buldu!

Adıyaman'da, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs, markete sığındı. Yaralı şahsa ilk müdahale market çalışanları ve müşteriler tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi 26213 Sokak yakınlarında Gaffari Yorulmaz isimli bir kişi, iddiaya göre kayınbiraderi Z.B. ile yanında bulunduğu söylenen iki şahıs tarafından önce tekme tokat dövüldü daha sonra ise bıçaklandı. Karın bölgesinden ve sırtının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Gaffari Yorulmaz, bölgeden hızla kaçtı. Gecenin karanlığında ara sokaklardan Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir markete sığınan Yorulmaz, market çalışanlarından ve müşterilerden yardım istedi. İlk müdahalesi market çalışanları ile market müşterileri tarafından yapılan Gaffari Yorulmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yorulmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hastanede yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından eniştesini bıçaklayan Z.B., ile ismi öğrenilemeyen iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.