  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

DeFacto halka açılıyor oranı kaç olacak işte tarihi

DeFacto halka açılıyor oranı kaç olacak işte tarihi

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedeflediklerini belirterek, "Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satış kapsamında halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olacak." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 12:21 - Güncelleme: 18-04-2018 12:21

Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede DeFacto'nun mayıs ayında halka açılmasının planlandığını açıkladı.

Son 7 yılda 8 kat ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında cirolarını 2 milyar 649 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Ateş, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi:

"2017'de önceki mali yıla oranla ciromuzu yüzde 30,3, karlılığımızı ise yüzde 39 büyüttük. Şirketimiz, güçlü büyüme performansını karlılığını koruyarak gerçekleştirdi. Bir Türk markası olarak bugün Türkiye dahil dünyanın 24 ülkesinde olan şirketimiz, yeni yatırımlarla birlikte gelecekte dünyanın her yerinde olmayı planlamakta. Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. İşlem kodumuz DFCTO olarak belirlendi.

Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satışa konu payların tamamının satılması halinde halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olması planlanmaktadır. Halka arz ile şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi hedeflenmektedir."

Ateş, DeFacto paylarının halka arzının, Ak Yatırım ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin halka arz ile birlikte kurumsallaşma sürecini devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitesini artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Ateş, "Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında ileride oluşabilecek inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesini planlıyoruz. Şirket, bu ihraç edilen yeni paylar sonucunda elde edeceği halka arz kaynaklarını borç kaldıraç oranının düşürülmesinde ve yeni yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Türkiye'nin 2017 yılını yüzde 7,4 büyümeyle kapattığını anımsatarak, "Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyor. Biz de DeFacto olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN DeFacto halka açılıyor oranı kaç olacak işte tarihi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı B. 18 Nisan 2018 12:36 De Fakto kaliteyi arttırmalı. Benim aldığım ürünlerin bir kaç giymeye rengi atınca bir daha mağazalarının önünden bile geçmiyorum.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro