SAMSUN'da komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen ve çektiği fotoğrafları inşaat sahibine gönderen kişi, 2 hırsızlık zanlısının yakalanmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesinde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T.'ye attı.
Alkan T.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı Kadir A. (35) ile Kerim İ. (36) yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve K.İ., tutuklandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Dedektif gibi komşu: Hırsızları böyle yakalattı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER