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Dedektif gibi komşu: Hırsızları böyle yakalattı!

Dedektif gibi komşu: Hırsızları böyle yakalattı!

SAMSUN'da inşaattan hırsızlık yaparken komşu ev sahibinin cep telefonuyla kendilerini görüntülemesi sonucu yakalanan şüpheliler Kerim İ. (36) ve Kadir A. (35), tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 17:46 - Güncelleme: 17-01-2019 17:46

SAMSUN'da komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen ve çektiği fotoğrafları inşaat sahibine gönderen kişi, 2 hırsızlık zanlısının yakalanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesinde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T.'ye attı.

Alkan T.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı Kadir A. (35) ile Kerim İ. (36) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve K.İ., tutuklandı.

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