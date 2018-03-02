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DEAŞ'lıların bilgisayarından çıkanlar iğrenç

DEAŞ'lıların bilgisayarından çıkanlar iğrenç

SAKARYA’da gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarının dijital materyallerinde 'çocuk pornosu' çıktı. Adliye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:29 - Güncelleme: 02-03-2018 15:29

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alınırken, ekipler şahısların ikametlerinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen aramada M.J.S. ve M.A.A isimli şahısların dijital materyallerinde 'çocuk pornosu’ çıktı. Gözaltına alınan M.J.S. isimli şahıs ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçu ile ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından, M.A.A. isimli şahıs ise ‘Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak ve Nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A.A., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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