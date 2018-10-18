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DEAŞ'lı kadın itiraf etti: Dul kadınları Türkiye'ye getiriyordu

DEAŞ'lı kadın itiraf etti: Dul kadınları Türkiye'ye getiriyordu

KAYSERİ’de geçtiğimiz hafta yakalanan DEAŞ yöneticilerinden Raşit Enikeev’in eşi Elena Rakhmanov’un ifadesi ortaya çıktı. Daha önceki kocasının DEAŞ militanı olarak çatışırken öldüğünü, sonra Raşit ile evlendiğini söyleyen Elena, kendileriyle birlikte yakalanan Sümeyye adlı kadının da kocasının ikinci eşi olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 12:03 - Güncelleme: 18-10-2018 12:03

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3'ü kadın, 7 şüpheliden Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklanmıştı.

'FETVA' VEREN KİŞİ KONUMUNDA
Tutuklanan Enikeev’in telefonununda yapılan incelemede diğer örgüt militanları ve sempatizanlarıyla yaptığı yazışmalar bulundu. Bu yazışmalarda Enikeev’in sözde ‘fetva’ veren bir konumda olduğu görüldü. Enikeev, örgüt üyelerinden gelen çeşitli konulardaki 900’e yakın soruya kendince cevaplar vermiş. 

"BENİ SURİYE'DEN ÇIKARSIN DİYE EVLENDİM" 
Eşinin ölümümün ardından Suriye’den çıkmak için yol ararken, kendisine evlenmek için birini aradığını ifade eden Raşit Enikeev’e “Ben seninle evlenirim” diyerek onunla evlendiğini söyleyen Elena “Raşit engelliydi. Engelli olduğu için savaşamaz, rahat ederim diye düşündüm. Beni Suriye’den çıkarsın diye onunla evlendim” dedi.
"İKİNCİ KADIN İLE DE EVLENDİ" 
Daha sonra kaçak yollardan Türkiye’ye geçtiklerini, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Raşit’in tanıdıkları olduğu için Kayseri’ye giderek bir eve yerleştiklerini anlatan Elena, “Temmuz 2018’e kadar bu evde kaldık. Bir gün eşim bana Sümeyye adında Suriyeli bir kadının olduğunu, onunla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Birkaç gün sonra Sümeyye eve geldi. Bana Raşit ile evlenmesini abisinin istediğini söyledi. İlerleyen süreçte Sümeyye’nin abisi ile Raşit’in birbirlerini daha önceden tanıdıklarını anladım. Sümeyye ile eşim evlenince Talas’ta bir eve taşındık.” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 13:16 KÜLKEMDE ÇİRİT ATIYOLAR, TÜRKLER AVRUPADA VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE BUNLARIN YAPTIĞINI YAPABİLİRMİ....?

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