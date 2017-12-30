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DEAŞ'ın 'sözde' savcısı Şanlıurfa'da yakalandı

DEAŞ'ın 'sözde' savcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 19:44 - Güncelleme: 30-12-2017 19:44

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki 'sözde' savcısının Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti.

Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 30 Aralık 2017 21:22 Bir de; Ergenekon davasının savcısı tutuklansa ne güzel olur. Baksın TSK' ya kumpas kurmak ne imiş. İnşallah bu günleri de göreceğiz.

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