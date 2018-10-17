DEAŞ'ın kritik ismi İstanbul'da yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada örgütün sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. adlı şüphelinin İstanbul’da barındığını tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine şüpheliye yönelik takip başlatan terör polisi, 12 Ekim’de Küçükçekmece’de bir hücre evine baskın düzenlendi.

GÖÇ VE LOJİSTİK KOMİTE SORUMLUSU!

Düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ’ın sözde lojistik emiri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

