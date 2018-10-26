DEAŞ'ın 'Cumhuriyet Bayramı Planı'na darbe! Kana bulayacaklardı

TERÖR örgütü DEAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulama hazırlığı büyük darbe yedi. a’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen DEAŞ’lılara yapılan operasyonda 1’i kadın 6 kişi gözaltına alındı.