DEAŞ'a büyük darbe! Önce İzmir sonra İstanbul...

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan toplam 25 adrese operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18’i yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

İZMİR'DE DE GÖZALTI

DAEŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edilen 9 kişi de İzmir'de yakalanmıştı.