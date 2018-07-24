Deadpool'a hayat veren Ryan Reynolds'tan DC itirafı!

Özellikle Marvel hayranlarının yakından tanıdığı Deadpool, uzun bir süredir sempatik oyuncu Ryan Reynolds tarafından canlandırılıyor. Ancak Ryan Reynolds'ın canlandırdığı kahramanlar arasında sadece Deadpool yer almıyor. Kendisini daha önce DC evreninde yer alan Green Lantern olarak da seyretmiştik. Ancak görünen o ki ünlü oyuncunun canlandırmak istediği DC karakteri aslında çok farklıymış.

Bildiğiniz gibi Ryan Reynolds çizgi roman kahramanlarına pek uzak bir isim değil. Aksine önce Green Lantern‘ı canlandırdı.



Bildiğiniz gibi Ryan Reynolds çizgi roman kahramanlarına pek uzak bir isim değil. Aksine önce Green Lantern‘ı canlandırdı. Ardından da uzun uğraşların sonunda Deadpool’u beyaz perdeye taşımayı başardı. Üstelik Deadpool o kadar fazla ilgi gördü ki, Reynolds'un Green Lantern izlerini bile yoketmeyi başardı. Fakat aynısını ünlü oyuncu için söylemek zor. Eşiyle tanışmasına vesile olan film büyük hayal kırıklığı yaratmıştı kendisi için, hatta kariyerinin bile son bulmasına neden olacaktı.



