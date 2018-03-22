Deadpool 2'den bol eğlenceli fragman geldi!

2 sene önce çıktığında, dünyanın en garip anti süper kahramanı Deadpool’u herkes tarafından çok sevilmişti. Her yerde gördüğümüz sıradan süper kahraman filmlerinin aksine her şeyin pek de güllük gülistanlık olmadığını gösteren Deadpool, karakterin sinemada 4. duvarı yıkmasıyla son derece komik sahneleri izleyicilere sunmuştu.

İlk filmdeki beklenmeyen başarının ardından Fox, 2. film için onayı vererek çalışmalara başladı. Bu süreden beri Deadpool’un yeni filminin çıkması bekleniyor. 18 Mayıs’ta sevenlerinin karşısına çıkacak yeni Deadpool filminin yeni fragmanı da geldi. Disney’in Fox’u satın almasıyla, Marvel Sinematik Evreni’ne katılmaması için bir neden kalmayan Deadpool, bu sefer karşısına son derece sağlam bir rakip almış gibi duruyor.

Bu seferki filmde Cable isimli karakterle mücadele eden anti süper kahraman, geçen filme nazaran daha zorlu bir rakiple karşılaşıyor. Cable’ın doğuştan telapatik ve telekinetik güçleri var. Telepati gücüyle zihin okuyabildiği gibi telekinetik gücüyle uçabilir, ışınlanabilir ve daha pek çok şey yapabilir. Son derece usta bir nişancı olan Cable’ın tekno-organik sol kolu, en güçlü olduğu yerdir. Kendi üzerine bir koruyucu kalkan oluşturma gibi özelliklere sahip Cable, tam da Deadpool’un isteyeceği gibi bir karakter.

Ryan Rynolds tarafından canlandırılan Deadpool, 2. filmiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor. Filmde Rynolds’a Josh Brolin, Brinna Hildebrand, Morena Baccarin, Leslie Uggams, T.J. Miller, Karan Soni, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.

  • Film Fragmanları 22 Mart 2018 20:46
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