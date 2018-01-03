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Dayakçı öğretmen hakkında şok karar!

Dayakçı öğretmen hakkında şok karar!

BURDUR'un Bucak ilçesinde bakım ve koruma altında bulunan 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 17:22 - Güncelleme: 03-01-2018 20:06

BURDUR'un Bucak ilçesinde İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan Barbaros Ortaokulu 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2017'de gerçekleşen olayda 10 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu T.K'ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabı ile uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alındı. 

SERBEST BIRAKILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Bucak ilçesindeki Barbaros Ortaokulunda öğrenim gören zihinsel engelli 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen öğretmen ile okul müdürü ve yardımcısı açığa alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Harabe 03 Ocak 2018 22:05 Serbest bırakan hakime de yazıklar olsun .takım elbiseli vahşi bi yaratığı topluma saliverdigi icin

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