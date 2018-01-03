Dayakçı öğretmen hakkında şok karar!

BURDUR'un Bucak ilçesinde İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan Barbaros Ortaokulu 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2017'de gerçekleşen olayda 10 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu T.K'ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabı ile uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Bucak ilçesindeki Barbaros Ortaokulunda öğrenim gören zihinsel engelli 5. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen öğretmen ile okul müdürü ve yardımcısı açığa alınmıştı.