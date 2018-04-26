Davutoğlu'ndan bomba adaylık açıklaması

Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını acıkladı. Abdullah Gül ile önceki gün yaptığı görüşme ve ardından gelen "AK Parti'den milletvekili adayı olmayacak" iddiasıyla gündemde olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki iddiaları cevaplamak için TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İşte Davutoğlu'nun açıklamaları:

"Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da.  Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Hukuk ve adaletin tesis edilmedi. Liyakatın ve hliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.

AK parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

ABDULLAH GÜL İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim. Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.

CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM DE ADAYIMDIR

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır. Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.

KAYGILARIMI KAMUOYU İLE DE PAYLAŞACAĞIM

Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve hangi isim altında olursa olsun bütün terör örgütleri ile verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim. 

  • Güncel 26 Nisan 2018 14:33
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