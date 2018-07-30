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Davutoğlu ile Babacan Kazdağları'nda görüntülendi!

Davutoğlu ile Babacan Kazdağları'nda görüntülendi!

Hürriyet'ten Jali Özgentürk'ün yazısına göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu hafta Kazdağları'nda görüntülendi. Marmara'nın oksijen deposunda siyasetin yorgunluğunu atıp tatil yaptılar.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:21 - Güncelleme: 30-07-2018 11:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te başkanlık yemini ederken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın törene gitmek yerine Ermenek'te turistik gezi yapması dikkat çekmişti.

Davutoğlu ve Babacan’ın turistik gezilerini hala tamamlamadıkları ortaya çıktı.

İşte Jale Özgentürk'ün Davutoğlu ve Babacan'ın Kazdağları Tatili başlıklı yazısı:

"Çanakkale'nin Mitolojiye göre Tanrılar Kralı Zeus'un Troya Savaşı’nı Adatepe’ki altarda izlemiş. Çanakkale’nin önemli ilçelerinden biri Adatepe...

Kaz Dağları’nda antik kentlerden biri. Son yıllarda İstanbul’dan kaçan birçok işadamı, sanatçı, gazetecinin yerleşmek için tercih ettiği bir ilçe. Butik otelleriyle de turizmde giderek gelişen bir bölge.

O isimlerden biri de eski gazeteci arkadaşım Funda Özkan. Ondan aldığım bilgiye göre AK Parti’nin önemli isimlerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Ali Babacan bu hafta Adatepe’deymiş.

Funda, Davutoğlu’nun Adatepe ve Küçükkuyu bölgesini çok sevdiğini söylüyor. Güneşin doğuşunu Zeus Altarı’nda, batışını ise Assos’ta izlemiş Davutoğlu. Eşi Sare Hanım ise yine endemik bitkileriyle ünlü bölgede bitkilerle ilgilenmiş.

CHP'Lİ BAŞKAN ZİYARET ETTİ
Eşi ve üç çocuğu ile gelen Babacan ile Davutoğlu da bir araya gelip sohbet etmiş. Bu arada CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan da ziyaret ederek hoşgeldiniz demiş. Adatepe demek ki artık siyasetçilerin de ilgi alanına girmiş."

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AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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