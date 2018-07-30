Davutoğlu ile Babacan bakın nerede ortaya çıktı? Turist oldular

AHMET Davutoğlu ile Ali Babacan, siyasetin emeklilik günlerini turistik gezilerle değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemen töreni ardından da Beştepe'deki yeni sisteme geçiş törenine katılmak yerine Karaman'ın Ermenek ilçesine tarihi yerleri gezmeye giden Davutoğlu ve Babacan, turistik gezilerine devam ediyor. Davutoğlu ve Babacan son olarak yine birlikte Kazdağları turuna çıktı.

Hürriyet'ten Jale Özgentürk, Davutolu ile Ali Babacan'ın Kazdağları turunda neler yaşandığını yazdı. "Kaz Dağları’nda antik kentlerden biri. Son yıllarda İstanbul’dan kaçan birçok işadamı, sanatçı, gazetecinin yerleşmek için tercih ettiği bir ilçe" diyen Özgentürk şöyle devam etti:

BİRLİKTE ADATEPE'YE GİTTİLER... "O isimlerden biri de eski gazeteci arkadaşım Funda Özkan. Ondan aldığım bilgiye göre AK Parti’nin önemli isimlerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Ali Babacan bu hafta Adatepe’deymiş."

SARE HANIM ENDEMİK BİTKİLERLE İLGİLENMİŞ... "Funda, Davutoğlu’nun Adatepe ve Küçükkuyu bölgesini çok sevdiğini söylüyor. Güneşin doğuşunu Zeus Altarı’nda, batışını ise Assos’ta izlemiş Davutoğlu. Eşi Sare Hanım ise yine endemik bitkileriyle ünlü bölgede bitkilerle ilgilenmiş."

CHP'Lİ BAŞKAN ZİYARET ETTİ... Eşi ve üç çocuğu ile gelen Babacan ile Davutoğlu da bir araya gelip sohbet etmiş. Bu arada CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan da ziyaret ederek "hoşgeldiniz" demiş. Adatepe demek ki artık siyasetçilerin de ilgi alanına girmiş."