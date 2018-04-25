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Davutoğlu, Gül ile birlikte hareket edecek

Davutoğlu, Gül ile birlikte hareket edecek

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Ahmet Davutoğlu'nun olası bir adaylıkta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket edeceğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 18:59 - Güncelleme: 25-04-2018 18:59

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Ahmet Davutoğlu'nun olası bir adaylık konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket edeceğini ileri sürdü.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını cevaplayan Hilma Daşdemir, İYİ Parti gibi Saadet Partisi'nin de milletvekili transfer edebileceği iddiasında bulundu. Daşdemir, Abdullah Gül'ün yüksek bir ihtimalle aday olabileceğini ileri sürdü.

DAVUTOĞLU KİMİ DESTEKLEYECEK?

Ahmet Davutoğlu'nun Abdullah Gül'e yaptığı ziyareti de değerlendiren Daşdemir, bazı AK Partili vekillerin referandumda "hayır" için çalıştığını ileri sürdü. Aynı ekibin Abdullah Gül'e yakınlaştığını da söyleyen Daşdemir şunları söyledi:

"AK Parti içinde 16 Nisan referandumu döneminde ‘hayır' için çalışmış milletvekilleri var. Ahmet Davutoğlu da bu isimlerden birisi. Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla yakınlaşma içinde olduğu görülürken, birden bire Abdullah Gül'le görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin zamanlaması, bir mutabakatı gösteriyor." 

AKŞENER'İN ADAYLIĞI TAKTİK Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığını da muhalefetin taktiği olarak değerlendiren Daşdemir, tüm partilerin seçimlere kendi adayıyla gitmeleri halinde seçimlerin ikinci tura taşınacağını, tek aday uzlaşmasının da bundan sonra olacağını söyledi. 

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KİMDİR ?
Ahmet Davutoğlu
AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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