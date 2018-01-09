Davut Güloğlu'na büyük şok her şeyine el konuldu!

Oğlu Cengizhan Güloğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan Davut Güloğlu’nun Parago Sitesi’ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Güloğlu’na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL’lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.
Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat’ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu’nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine haciz konuldu. Güloğlu ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı. Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar.
DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR? Rize'de doğup büyüyen Davut Güloğlu, 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetmiştir.11 kardeş olan Davut Güloğlu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak Rize'de eğitimini devam ettirmiştir. Çocukluk dönemini bu kayıplar nedeni ile epey sıkıntılı geçiren şarkıcı daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atılmıştır.
İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu. 2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı ünvanını almıştır.
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