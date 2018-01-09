Davut Güloğlu'na büyük şok her şeyine el konuldu!

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR? Rize'de doğup büyüyen Davut Güloğlu, 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetmiştir.11 kardeş olan Davut Güloğlu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak Rize'de eğitimini devam ettirmiştir. Çocukluk dönemini bu kayıplar nedeni ile epey sıkıntılı geçiren şarkıcı daha sonra Rize'den İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazılarak müzik hayatına atılmıştır.

