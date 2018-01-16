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Davos'ta Türkiye'yi iki bakan temsil edecek

Davos'ta Türkiye'yi iki bakan temsil edecek

Bu yıl ki Davos toplantılarına 70 devlet başkanı ve başbakanlarıyla birlikte Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılacak.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 20:12 - Güncelleme: 16-01-2018 20:12

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki Davos toplantılarına, 70 devlet başkanı ve başbakanıyla Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılacak.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 23-26 Ocak tarihlerinde İsviçre'deki Davos kasabasında yapılacak toplantılara, Türkiye'den Şimşek ve Zeybekci ile 70'den fazla ülkeden yaklaşık 340 üst düzey siyasetçinin katılacağı duyuruldu.

Foruma, Türkiye'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılım sağlayacak.

DÜNYA PARÇALANMIŞ DURUMDA

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" konulu Davos Toplantısı'nda, 110 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı çeşitli konuları tartışacak.

Basın toplantısında konuşan Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, "Dünyamız, ülkeler arasında artan rekabet nedeniyle parçalanmış durumda. Ülkeler arasındaki ortak çıkarlarla, bu oluşan fay hatlarının üstesinden gelebiliriz." dedi.

Davos'taki toplantılarda, ülkeler arasındaki ortak sorunlarla mücadelede uluslararası iş birliğini canlandırma konusuna odaklanılacağı duyuruldu.

SURİYE SORUNU İLE İSRAİL-FİLİSTİN KRİZİ

Forumda, Suriye krizinin de ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek ve oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık edecek.

İsrail - Filistin krizinin de tartışılacağı WEF toplantılarına, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılımcılar arasında bulunuyor.

Forumun açılış konuşmasını Modi, kapanış konuşmasını ise Donald Trump yapacak.

Davos'taki toplantılara katılacak liderlerin pek çok ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Davos'ta 4 gün sürecek toplantıların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 10 milyon dolar harcanacağı öngörülüyor.

Toplantıya liderlerin yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak.

TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER

Trump'un Davos'daki WEF toplantılarına katılacak olması geçen cumartesi günü İsviçre'nin başkenti Bern'de binden fazla kişi tarafından protesto edilmiş ve göstericiler, "Trump'ı kendi silahı ile öldürün" pankartı açmıştı. Trump'ın, Davos zirvesi sürecinde de protesto edilmesi ve zirve sürecinde ek güvenlik önlemlerinin alınması planlanıyor.

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