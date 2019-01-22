Davos Zirvesinin ana konusu kürselleşme 700 milyonun ruhsal sorunu var

Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi yarın İsviçre’nin Davos kasabasında "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla başlayacak.

Davos Zirvesinin ana konusu kürselleşme 700 milyonun ruhsal sorunu var

Temelleri i 1971’de ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atılan Davos zirvesi bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek, zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. WEF’in küresel risk analizinde, birçok insan için bu dünyanın giderek endişe veren, mutsuz ve yalnız bir dünyaya dönüştüğüne vurgu yapılırken, dünya çapında, zihinsel sağlık sorunlarının yaklaşık 700 milyon kişiyi etkilediği bilgisi paylaşıldı.

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Davos Zirvesinin ana konusu kürselleşme 700 milyonun ruhsal sorunu var

RUH SAĞLIĞI DA ANA TEMA...Bu yüzden WEF, bu yıl Davos'ta ruh sağlığını ana temalarından birisi yaptı. Forumlarda, depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları ele alınacak. İngiltere kraliyet ailesinin en popüler üyelerinden Prens William da katılımcılara iş dünyasında duygusal ve zihinsel refahı geliştirmeye yönelik bir konuşma yapacak.

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Davos Zirvesinin ana konusu kürselleşme 700 milyonun ruhsal sorunu var

ÇİN EKONOMİSİNİN AKIBETİ... Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret savaşında Davos’un dönüm noktası olabilmesini ümit ederken, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Davos’ta ABD’nin ülkesine karşı başlattığı ticaret savaşının ne kadar zarar verdiğini ve bazı ekonomistlerin korktuğu kadar hızlı bir şekilde Çin ekonomisinin yavaşlayıp yavaşlamadığını anlatacak.

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Davos Zirvesinin ana konusu kürselleşme 700 milyonun ruhsal sorunu var

Popülizmin yükselişi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer konuları oluşturuyor. Bu yılki zirvede yoksullukla mücadele de önemli yer tutacak. Yemen ve Suriye krizlerinin de ele alınacağı zirvede Birleşmiş Milletler (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, krize taraf ülkelerle ikili temaslarda bulunacak. Zirveye BM Genel sekreteri Antonio Guterres ve başlıca BM kuruluşlarının direktörleri de katılacak.

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