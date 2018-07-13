David Beckham’ı görünce göğüslerini açtı!

Beckham’ı yan tarafında bulunan araçta gören bir kadın hayranı ünlü futbolcunun ilgisini çekebilmek için göğüslerini açtı. David Beckham, önceki gün Miami’de trafikte görüntülendi. Beckham’ın bir hayranı ünlü futbolcuyu görünce adeta kendisinden geçti.



