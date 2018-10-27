Darüşşafaka Tekfen'in gücü Barça'ya yetmedi

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya 79-71 kaybetti. Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 3. kez mağlup olurken, konuk ekip ise 2. galibiyetini aldı.

Mücadeleye üst üste top kayıplarıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, Barcelona Lassa karşısında 3. dakikayı 9-3 geride bitirdi. Boyalı alanda Tomic'le etkili olan İspanyol ekibi, 5. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 3-13. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla tempoyu artırmayı başaran yeşil-siyahlılar, 9. dakikada farkı 4 sayıya (18-22) indirse de ilk çeyreği 23-18 geride tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci periyoda sert savunmayla başladı. Eric'in basketiyle Barcelona Lassa karşısında 13. dakikada farkı 1'e (26-27) indiren yeşil-siyahlıların, savunmada yapılan top kayıplarının ardından temposu düştü. Ekstra paslarla üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe isabetler bulan konuk ekip, 15. dakikayı 33-28 önde geçti. Hücumda sayı üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, 17. dakika biterken yeniden 10 sayı geriye düştü: 31-41. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Darüşşafaka Tekfen, ilk yarının bitimine 1 saniye kala Berk Demir'in kendi yarı sahasından attığı üç sayılık baskete rağmen İspanyol ekibi karşısında soyunma odasına 47-40 geride girdi.

İkinci yarıya taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Eric ve Kidd'in basketleriyle Barcelona Lassa karşısında 23. dakikada 48-47 öne geçti. Karşılaşmanın 26. dakikası 51-51'lik eşitlikle geçilirken yeşil-siyahlılar, Evans'ın üst üste attığı üç sayılık basketlerle 29. dakikada 59-56'lık üstünlüğü yakaladı. Berk Demir ve Kartal Özmızrak ile sayılar bulmaya devam eden Darüşşafaka Tekfen, üçüncü periyodu 64-58 önde bitirdi.

Son çeyreğe Heurtel'in sayılarıyla başlayan Barcelona Lassa, pota altında Seraphin'in kaydettiği sayılarla 33. dakikada 65-64 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, periyodun ilk bölümünde hücumda üretken olamasa da Eric'in serbest atışlarıyla 36. dakikada eşitliği sağladı: 67-67. Maçın sonlarına doğru Tomic ile serbest atış çizgisine üst üste giden İspanyol ekibi, oyuncunun isabetli atışlarıyla 37. dakikayı 71-69 üstün kapattı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Barcelona Lassa, Darüşşafaka Tekfen'i 79-71 mağlup etti.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz), Hugues Thepenier (Fransa)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 6, Kidd 10, Peiners, Evans 6, Oğuz Savaş 5, Brown 8, Diebler 4, Eric 17, Kartal Özmızrak 5, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu, Muhammed Baygül 2

BARCELONA LASSA: Pangos 7, Kuric 3, Singleton 18, Claver 2, Tomic 17, Seraphin 9, Ribas 3, Blazic 5, Heurtel 13, Oriola 2

1. PERİYOT: 18-23

DEVRE: 40-47

3. PERİYOT: 64-58