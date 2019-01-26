Darüşşafaka Tekfen Baskonia'ya acımadı

Basketbol THY Avrupa Ligi 20. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 80-75 yenerek 4 maç aradan sonra galip geldi.
Bu sonuçla, son sıradaki yeşil-siyahlılar 3. galibiyetini aldı. Baskonia ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Öte yandan, 1998-1999 ile 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen ve dün hayatını kaybeden Ukraynalı eski basketbolcu Alexander Okunsky için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
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