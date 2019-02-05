Darp edilen Uber sürücüsüne destek eylemi

UBER sürücülerinden oluşan bir grup, taksi sürücülerinin bir Uber sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla Atatürk Havaalanı yakınlarında eylem gerçekleştirdi. İddiaya göre; akşam saatlerinde Cemal Ulutürk isimli Uber sürücüsü Esenyurt'tan yolcu aldıktan sonra bir grup taksi sürücüsü tarafından durduruldu. Bir süre tartıştıktan sonra ellerinde sopa ve bıçak olan kişler Ulutürk'ü darp etti.

Ulutürk polisi aradıktan sonra yoluna devam etti. Takip edildiğini gören Uber sürücüsü Atatürk Havalimanın'da polise sığındı. Burada ifade verdiği sırada diğer Uber sürücüleri Ulutürk'e destek için havalimanı yakınlarında araçlarıyla birlikte toplandı. Uber sürücülerinin araçlarını kaldırıma park etmesiyle Havalimanı Caddesi'nde trafik oluştu.

"HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso "Yine bu gece yine bir taksi saldırısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada yaklaşık binin üzerinde Uber sürücüsü var. Arkadaşlarına destek olmak için geldiler. Kendini bilmez birkaç taksici yaptığı olayı bütün taksi camiasına mal etmeyeceğim. Ancak burada çok ciddi bir sıkıntı var. Devletin emniyet güçlerinin güvenliği sağlamasını hiçe sayan bir grup var. Bize yapılan saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Biz bir kez daha buraya geldik devletimizin polisine sığındık, biz her zaman polise sığınmaya devam edeceğiz, hiç bir zaman bizi bu olayların içine çekecekler, biz kalitemizi koruyarak İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz şiddet uygulayan bir grup taksici esnafını devletimize havale ediyoruz. Bugün bin kişi yarın on bin kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi. 

  • Güncel 05 Şubat 2019 07:51
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