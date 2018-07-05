Darısı Başımıza Ozan Dolunay kimdir nereli? O dizide de başrol oynamıştı

Show TV’nin yeni dizisi Darısı Başımıza, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan ilk bölümün ardından dizide başrolleri Elif Doğan ve Devrim Yakut ile paylaşan Ozan Dolunay da merak edilmeye başlandı. Peki Ozan Dolunay kimdir nereli kaç yaşında? Ozan Dolunay daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte Darısı Başımıza'nın Ozan'ına dair merak edilenler...

DARISI BAŞIMIZA OZAN KİMDİR? Dizide de Ozan karakterini canlandıran Ozan Dolunay, katı, işkolik, hırslı bir iş adamı olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Ozan, mesafeli, soğuk ama bir yandan da gizemli ve çekici biri... Yüksek duvarları var ve onları aşıp, gerçek Ozan’a ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak Ozan’ın hayatı İzmir’de tanıştığı gizemli bir kızla kökünden değişiyor. Külkedisinin peşine takılan Ozan’ı hiç ummadığı bir sürpriz bekliyor.

OZAN DOLUNAY KİMDİR? 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ozan Dolunay, Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

İşte Ozan Dolunay'ın Oynadığı Diziler:

2015 Tatlı Küçük Yalancılar (Barış)

2016 Oyunbozan (Rüzgar)

2016 Yüksek Sosyete (Mert)

2017 Lise Devriyesi (Yiğit)

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