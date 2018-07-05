Darısı Başımıza beğenildi mi? İşte ilk reyting sonuçları ve yeni bölüm fragmanı

Show TV’nin yeni dizisi Darısı Başımıza, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Herkes Darısı Başımıza dizisi beğenildi mi diye merak ederken reyting sonuçları da belli oldu. Darısı Başımıza, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle AB’de 4,12 izlenme oranı (rating), 15,55 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,11 izlenme oranı (rating), 14,79 izlenme payı (share), Total’de ise 3,99 izlenme oranı (rating), 14,43 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

“Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza ilk bölümüyle adını zirveye yazdırırken, sosyal medyada da yankı uyandırdı.

İLK BÖLÜM SOSYAL MEDYAYI SALLADI: Darısı Başımıza’nın heyecanla beklenen ilk bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #DarısıBaşımıza etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #DarısıBaşımıza etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 17 saat, dünyada 3 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Darısı Başımıza’nın dün akşam ekrana gelen ilk bölümünde Zerrin, ortanca kızı Öykü’nün evleneceği haberini tüm mahalleliye söyledi. Cem’e sürpriz yapmak için seyahatinden bir hafta erken dönen Öykü, aldatıldığını öğrenince gözyaşları içinde Cem’i terk etti. Nişan yüzüğünden kurtulmak için bir otelin çatı katına çıkan Öykü ile Ozan’ın yolları keşişti.

Hiç tanımadığı bu yabancı adam, Öykü’nün yaşadığı en kötü günü mucizevî bir şekilde iyileştirdi. Birlikte vakit geçiren ikilinin sahilde yakınlaştığı romantik anlar beğeni topladı. Cem, Öykü’yü aldatmadığına inandırınca Öykü, Cem’le evlenmek üzere İstanbul’a geri döndü. Kız isteme gününde Zerrin mutluluğunu kimsenin bozamayacağını düşünürken, karşısında ezeli düşmanı Canan’ı buldu. Ozan’la yaşadıkları yüzünden hissettiği vicdan azabından kurtulamayan Öykü’nün en büyük desteği ablası Rüya oldu. Annelerinin karşı karşıya gelmesine rağmen birlikte yürümeye karar veren Cem ve Öykü, büyük bir sürprizle karşılaştı. Öykü’nün Ozan’ı karşısında bulduğu ve Cem’in “Ağabey hoş geldin!” sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

İşte darısı başımıza ilk bölüm fragmanı...

DARISI BAŞIMIZA 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Darısı Başımıza"nın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. 11 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana gelecek bölümde Ozan’la yaşadıkları öğrenilince Öykü, “Gerçekten onun kim olduğunu bilmiyordum!” sözleriyle kendini savunmaya çalışıyor. Ağlamaklı gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışan Öykü’nün, karşısında Cem ve Ozan’ı bulduğu anlar heyecanı yükseltirken Öykü, “Sen beni öptün!” sözleriyle Ozan’ı suçluyor.

İşte Darısı Başımıza 2. yeni bölüm fragmanı...

DARISI BAŞIMIZA OYUNCULARI KİMLER? : Darısı Başımıza'nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.