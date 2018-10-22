Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cuntacıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cuntacıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı.

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Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, cuntacıların helikopterle Genelkurmay karargahına çok sayıda silah ve mühimmat indirdiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde darbe girişiminin başarısız olduğu birçok yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen cunta faaliyetlerine devam eden askerlerin, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde de Genelkurmay Başkanlığına silah ve mühimmat taşımak için helikopter kullandıkları anlar yer alıyor.

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Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Karargahın güvenlik kameralarına darbe girişiminin ilk saatlerinde darbecilerin, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve Kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sarmaları yansıdı.

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Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Kayıtlarda darbe teşebbüsünün püskürtülmesinin ardından cuntacıların kontrolündeki Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu'na ait zırhlı araçların, Genelkurmay Başkanlığı karargahında "Ayyıldız" olarak bilinen bölgede toplandıkları görülüyor. Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter, 16 Temmuz sabahı karargaha iniş yapıyor ve bu esnada bir grup asker helikopterden çok sayıda mühimmat ve silah indiriyor.

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