Darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı son ana kadar...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cuntacıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cuntacıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesine rağmen 16 Temmuz sabahına kadar Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterle silah ve mühimmat taşımaya devam ettikleri ortaya çıktı. Twitter

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Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, cuntacıların helikopterle Genelkurmay karargahına çok sayıda silah ve mühimmat indirdiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde darbe girişiminin başarısız olduğu birçok yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen cunta faaliyetlerine devam eden askerlerin, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde de Genelkurmay Başkanlığına silah ve mühimmat taşımak için helikopter kullandıkları anlar yer alıyor. Twitter

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Karargahın güvenlik kameralarına darbe girişiminin ilk saatlerinde darbecilerin, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve Kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sarmaları yansıdı. Twitter

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