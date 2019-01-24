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Darbecilerin hedefindeki 4 isim belli oldu

Darbecilerin hedefindeki 4 isim belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni iddianame hazırladı. İddianamede darbecilerin dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kaçırılması için de bir tim gönderdiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 21:17 - Güncelleme: 24-01-2019 21:17

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbeciler tarafından kaçırılmak istenmişti. Son iddianamede dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da hedef alındığı, İçişleri Konutu'nu basmak isteyen darbecilerin püskürtüldüğü yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre darbecilerin Erdoğan'ı Marmaris'teki otelden kaçırmak istediği belirtildi. İddianameye göre darbeciler gerekirse ABD'lilerden yer ve net konum tespiti yardımı alabileceklerini söyledi. Ayrıca 3-4 kişilik sivil kıyafetli ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ediyordu. Marmaris'teki polislerle darbeciler arasında çatışma çıktı. O gece darbecilere direnen 2 polis şehit edildi.

Darbeciler Başbakan Binali Yıldırım'ın alınması için Başbakanlık Konutu'na karadan girecek, gerekirse çatışmaya girilerek başbakan alınacaktı. Ancak Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da değildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanınaydı. saat 20.30'da karargahtan ayrıldı. 20 dakika sonra 20.50'de darbeciler, Genelkurmay Başkanlığı'nı bastı. O gece teşkilat binasını da basmak isteyen darbeciler, MİT görevlileri tarafından püskürtüldü. Darbeciler MİT Müsteşarı Fidan'ın rehin alınacağı Yenimahalle'deki MİT Lojmanları'ndaki villasına gitti. 1 Sikorsky ile 2 Cougar helikopteri içindeki darbeciler, MİT içine indirilecekti, başarılı olamadılar.

EFKAN ALA DA KAÇIRILACAKTI

Darbeciler dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı kaçırmak için de teşebbüste bulundu. Efkan Ala'nın 2 ayrı ikametgâhına karadan müdahale edilerek yaya olarak ikametlerine yaklaşılacak, nöbetçiler etkisiz hale getirilecekti. Gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Efkan Ala alınacaktı. Darbecilerin İçişleri Konutu'na gittikleri belirlendi. Darbecilerin görevli polislerin silah çekmesi üzerine araçlarına binerek uzaklaştıkları kaydedildi.

Ardından saat 23:23'te darbeciler konut etrafındaki yolları kesti. Ambulans içine saklanan darbeciler de, polisin havaya ateş açması üzerine bölgeden kaçtı. Ala'nın kaçırılma teşebbüsü soruşturması kapsamında, 15'i tutuklu 16 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin olay günü telefon görüşmelerine de yer verildi. Şüphelilerin birbirleriyle onlarca kez görüştükleri belirlendi.

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