Darbeciler TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı infaza böyle götürmüş...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı. AA muhabirinin ulaştığı yeni görüntülere göre darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan sanık eski albay Erkan Öktem, beraberindeki darbecilerle Aslan ile Gülhan'ı elleri ve gözleri bağlı şekilde infaza götürüyor.

Bilirkişiler, TEM Başkanı Aslan, şehit edilen koruması Gülhan ile alıkonulan şoförü polis memuru Hüseyin Uğur İşçi için ayrı bir klasör açtı. Buna göre Aslan 15 Temmuz'da Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için geldiği Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahına saat 22.16'da makam aracıyla giriş yapıyor. Aslan, koruması ve şoförünün bulunduğu araç, sanık eski albay Süleyman Karaca'nın yönlendirmesiyle C nizamiyeye ilerliyor.

Sanıklar Murat Düzenli ve Tuncay Koçak tarafından karargah ana binasına götürülen Aslan ve beraberindekilere eşlik eden askerlerin silahlı olmaları dikkati çekiyor. Saat 22.23'te komuta katındaki Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na alınan Aslan, koruması ve şoförü burada darbeciler tarafından derdest edilerek elleri arkadan bağlanıyor. Saat 00.39'a kadar burada alıkonulan Aslan ve beraberindekiler, eski teğmenler Seyfullah Demir ve Selim İnanır tarafından buradan çıkarılarak bir üst kattaki Altay Salonu'na götürülüyor.