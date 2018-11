Darbeci komutanın ses kaydı ortaya çıktı! Talimatlar bomba

Ses kayıtlarında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Komutan Vekili Jandarma Teğmen F.K.’nin nöbetçi Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.’ı arayarak “Hakimlerin, savcıların talimatlarını dinlemeyeceksiniz. Yalnızca benden emir alacaksınız. Valiymiş, kaymakammış, hakimmiş, savcıymış, kimseyi dinlemeyeceksiniz, sadece benim emirlerimi dinleyeceksiniz” şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı.

Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.’ın, “Komutanım bu genel değil, bir grubun işi değil mi?” diye sorması üzerine Jandarma Teğmen F.K.'nın, “Hayır, iş bitmiştir ordu yönetime el koymuştur” diye cevap verdiği belirlendi. Ses kayıtlarında silah sesleri de gelirken, 15 Temmuz 2016 gecesi Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı bütün birliklerdeki rütbeli personelin hazır kıta olarak vardiyalı şekilde 2 gün bekletildiği belirtildi.



Hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra yaşananlar da ses kayıtları kadar dikkat çekti. Darbe girişiminden sonra yaşananları Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına anlatan personelin ifadeleri üzerine İl Jandarma Vekili olan ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına idari tahkikat için gelen Jandarma Yarbay Ç.A., İlçe Jandarma Vekili F.K. ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı C.Y. tutuklandı. Soruşturmada gizlilik kararı olmasına rağmen İl Jandarma Komutanı T.A.’in ifadelere ulaştığı ve Jandarma Astsubay Kademeli Başçavuş M.P., Jandarma Astsubay Kademeli Başçavuş S.İ. ve Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş E.G., Jandarma Astsubay Kademeli Başçavuş K.K., Uzman Jandarma Kademeli Çavuş M.D., Uzman Jandarma Kademeli Çavuş A.Y.'nin sürgün cezası ile cezalandırıldığı ileri sürüldü. Alınan ifadeler ve başvurular sonrasında Elbistan’daki FETÖ dosyası Kahramanmaraş’a alındı ve Jandarma Yarbay Ç.A., İlçe Jandarma Vekili F.K. ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı C.Y. 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Kahramanmaraş’ta FETÖ davasının görüldüğü ilk duruşma tarihi olan 17 Ocak 2017 tarihinde Jandarma Teğmen F.K., darbe ile ilgili emirler verdiği telefon konuşmasının ortaya çıkmasının ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kahramanmaraş’taki FETÖ dosyaları ise helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun dosyasını kapatan, aynı zamanda Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında TEM Şube Müdürü olarak görev yapan Jandarma Yarbay M.M.’nin akrabası olan savcı N.K.’a verildi. Hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine az bir zaman kala savcı N.K.’a FETÖ davalarından el çektirilmesi de dikkat çekti.



''HABERİM OLMADAN KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR''

Hain darbe girişiminde Kahramanmaraş’ta yaşananlara ilişkin ses kaydı şöyle:

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: tüm personel sivil araçları ile birlikte ilçe jandarmaya geliyorlar. Üniformalarını giyiyorlar. Tüm personeli eksiksiz istiyorum. Karakola haber ver, cezaevine haber ver. Benim haberim olmadan hiç kimse bir işlem yapmıyor. Karakol komutanlarını uyar. Benim haberim olmadan savcı emir vermiş, kaymakam emir vermiş hiç birini yapmıyorsunuz. Benim haberim olacak. Hiç kimsenin emrini dinlemiyorsunuz, benim emrim dışında. Bak herkes gelsin tamam mı ben geliyorum 10 dakikaya.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Bu benim anladığım bir grubun işi mi komutanım. Genel değil değil mi?

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Ülke yönetimine el konuldu bitti.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Gerçek mi komutanım?

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: He he bitti bitti. Bu saatten sonra kaymakam falan dinlemiyorsunuz. Benim emrim olmadan hareket etmiyorsunuz. Tamam mı?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Anladım komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.:Tüm karakol komutanlarına söyle bak cezaevi şeyi, cezaevine söyle, Hücreye söyle. Savcı emir veriyormuş, vali emir veriyormuş ne bileyim kaymakam emir veriyormuş. Kimseyi dinlemiyorsunuz. Tamam mı? Ben Elbistan’a geliyorum.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Anladım komutanım.

Verilen emir sonrasında -Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T. tüm personeli arayarak resmi kıyafetli olarak göreve çağırıyor.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Buyurun komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Ne oldu tüm rütbeliler geldi mi?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Gelmeye başladılar komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.:Kardeşim İlçe Jandarmada içtima alıyorsunuz. Ben geliyorum anlaşıldı mı? Benim haberim olmadan savcı, kaymakam kim talimat verirse versin (Bu sırada silah sesleri geliyor) benim haberim olmadan kimse hareket etmiyor tamam mı? Alo alo

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Komutanım ses geldi şimdi dinliyorum.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.:Benim haberim olmadan savcı, kaymakam fark etmez, talimat verse dahi yapmıyorsunuz bana söylüyorsunuz tamam mı?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Anladım komutanım

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Kesinlikle bana haber verin. Adli bir olay olursa da bana bilgi verin. 15 dakika sonra oradayım. Gücük Karakol Komutanı, Karahasanuşağı Karakol Komutanları beni arasın hemen.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Polislerde bir hareketlilik var. Hepsinin elinde silahları var.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Polislerde hareketlilik var. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen silahlarını kuşansın herkes. Sakın ola emrim olmadan atışa başlamayın tamam mı?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Silahlı olarak karşıda bekliyorlar.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Tabi tabi, tüm personel silahlı olacak. Ben geliyorum tamam mı?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Emredersiniz

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Ben Gücük karakolundayım. Şimdi orayı kontrol ediyorum, oradan geçeceğim. Emniyetle polisle sürtüşmeyin. Emniyet polis kardeş biz bilmeyiz gerisini değil mi?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Biliyoruz komutanım sıkıntı yok şu anda. Onlar da kendi tedbirlerini aldılar karşıda bekliyorlar şu anda komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Tamam görüşürüz.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından sabaha karşı 04:20’de yapılan görüşmede ise:

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Buyurun komutanım

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Askerler yarın nöbet devam edeceği için erler uyusunlar dinlensinler. Yarın karakolda hazır kıta bekleyecek personel de evine gitsin dinlensin. Diğer personel zaten burada hazırsınız. Yarın nöbetçi Astsubay arkadaşlar devam etsin.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Anladım komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.:Şu an bir ihbar var mı? Santralde bir şey var mı?

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Yok komutanım. Herhangi bir telefon gelmedi.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Hiçbir yerde tık yok değil mi? Yarın dediğim gibi faaliyet devam edecek askerleri dinlendirin.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Buyurun komutanım.

-Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutan Vekili J. Teğmen F.K.: Yemeğe sivil araçla gidilecek. Sivil gidilecek. Tüm personel sivil gidecek. Evine falan giderken, personeli uyarın. Araçla intikal olmayacak karakol komutanlarına söylersin. Devriye faaliyetleri yazılmayacak. Şu an birlikte beklenecek. Tüm karakol komutanlarını uyar.

-Uzman Jandarma Kademeli Çavuş H.T.: Emredersiniz komutanım.