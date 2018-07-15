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Darbeci Başyaver'in evinden çıkan notlara bak! Kim bu Şenol Bey?..

Darbeci Başyaver'in evinden çıkan notlara bak! Kim bu Şenol Bey?..

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri darbeci Albay Ali Yazıcı'nın evinden el yazısı notlar ve fişlemeler çıktı. 'Şenol Bey' dediği kişi üzerinden Erdoğan ailesine ulaşılabileceğini yazan eski Albay Yazıcı., Erdoğan ielisini de tek tek fişlemiş...

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 09:21 - Güncelleme: 15-07-2018 10:13

CUMHURBAŞKANLIĞI Başyaveri Ali Yazıcı’nın görevinin, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın yerini tespit etmek olduğu ortaya çıkmıştı. Darbecilikten tutuklanan eski Albay Yazıcı'nın evinde yapılan aramalarda ise el yazısıyla tuttuğu notlar bulundu. Notlarda 'Şenol Bey' dediği kişi üzerinden Erdoğan’ın yakınlarına ulaşmayı planladığı görülüyor Ali Yazıcı'nın. 

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin mahkeme tutanaklarından bulduğu el yazısı notlara göre Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresini fişlemiş. Selvi fişlemelerle ilgili şunları yazdı:

ERDOĞAN AİLESİ DAHİL HERKESİ FİŞLEMİŞ... "Ali Yazıcı, kimini mezhebi üzerinden ‘İskenderunlu Alevi’ olarak fişlemiş, kimine “Dikkat et” diye uyarı düşmüş. ‘Sümmeya’ diye yazdığı Sümeyye Erdoğan’ın bekâr olduğunu, Kadıköy İmam Hatip’e uğradığını ve dikkat edilmesi gerektiğini yazarken, Bilal isminin karşısına ise Kartal İmam Hatip notunu düşmüş. Yazıcı’nın fişlemesinden, 15 Temmuz’da darbeyi Cumhurbaşkanı’na haber veren eniştesi Ziya İlgen de nasibini almış. Başyaver’in notlarında eski futbolcu Rıdvan’dan İsmailağa Cemaati’ne kadar herkes var. Eski bakanlar hakkında yakışıksız ifadelerin yer aldığı notlarda, “Rıdvan’a takılıyor, İsmailağa Cemaati’ne önem verir, çok samimi gizli gizli görüşür” gibi ifadeler yer alıyor.

'ŞENOL BEY'İN SELAMI SÖYLENECEK'.. Kimi dedikoduların da yer aldığı fişlemelerde kendisinin asıl dikkatini çekenin bir not olduğunu belirten Abdülkadir Selvi, "Ali Yazıcı, bazı isimlerin karşısına düştüğü notlarda ‘Şenol Bey’ diye birisinden söz ediyor. Hem de aynı cümle kalıbıyla. O da 'Şenol Bey selam” diyerek. Bu Şenol Bey her kimse, onu yakın çevre ile ilişki kurmak için referans olarak gösteriyor. Beş ismin karşısına “Şenol Bey, selam' notunu düşüyor. O kadar kalıp bir cümle kullanıyor ki, bir yer hariç Şenol Bey’den selam ya da Şenol Bey’in selamı dahi demiyor. Daha çok, 'Şenol Bey’in selamı söylenecek' deriz ama o öğretilen kalıbı tekrarlıyor. 'Şenol Bey selam' diyor. Kim bu Şenol Bey acaba?"

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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