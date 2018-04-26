Darbeci albayın 300 saniye savunması pes dedirtti

Generalleri derdest ederek, Akıcı Üssü'ne getiren timin komutanı sanık eski binbaşı Maldar ile yoğun telefon trafiğine ilişkin detaylı açıklama yapamayan Karakuş, 300 saniye süren bir görüşmesi boyunca hiçbir şey konuşmadıklarını öne sürdü.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin sözde atama listesinde AFAD Başkanı olarak ismi geçen ve İstanbul'daki generallerin derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilmesini koordine ettiği belirtilen sanık eski albay Murat Karakuş savunma yaptı.

Karakuş, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Denetleme Değerlendirme Başkanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürlüğü Eğitim Uçakları Kaza Kırım İnceleme subayı olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminden bir gün önce yapacağı görüşme için İstanbul'a gittiğini belirten Karakuş, burada sanık eski İstanbul Hava Harp Okulu Dekanı albay Ahmet Gümüş ile bir araya geldiğini anlattı. Sözde atama listesinde AFAD Başkanı olarak atanmasının, FETÖ kumpası olduğunu öne süren Karakuş, örgütle bağlantısının olmadığını savundu.

Çocuklarının FETÖ'ye bağlı Anafartalar Koleji'nde eğitim görmesine değinen Karakuş, söz konusu okulu, lojmanına yakın olması nedeniyle tercih ettiğini iddia etti.

Karakuş, darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Gümüş ile Yunanistan'ın Lesvos Adası'ndaki Midilli'ye kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra Gümüş ile Ayvalık'a geçtiğini belirten Karakuş, bir tur rehberinin kendisine verdiği broşürün üzerinden çıkması nedeniyle Midilli'ye kaçacaklarına ilişkin bir algı oluşturulduğunu iddia etti.

DERDEST EDİLEN GENERALLERİ AKINCI ÜSSÜ'NE GETİREN ESKİ BİNBAŞI İLE YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününe katılan komutanların alıkonularak, Akıncı Üssü'ne götürülmeleri için Kenan Comart'a talimat verdiğine ilişkin iddianamede yer alan beyanları kabul etmeyen Karakuş, böyle bir emir vermediğini öne sürdü.

Comart ile birçok kez görüştüğü tespit edilen Karakuş, bu görüşmelerin içeriğinin darbe girişimine yönelik değil, o gün yaşanan gelişmeler hakkında bilgi almak olduğunu iddia etti.

Çapraz sorgu sırasında Karakuş'a, İstanbul'daki darbe karşıtı generalleri derdest ederek Akıcı Üssü'ne getiren timin komutanı sanık eski binbaşı Gökhan Maldar ile yoğun telefon trafiği soruldu. Darbe girişiminden önce paraşüt simülatörlerine ilişkin görüştüğü Maldar'ın gelişmeler hakkında bilgisinin olduğunu düşünerek aradığını öne süren Karakuş, generalleri alıkoyan MAK timinden habersiz olduğunu, onları yönlendirmediğini iddia etti.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KONUŞAMAMIŞ

Karakuş, Maldar ile 300 saniye süren bir görüşmesi sırasında helikopterin gürültüsü nedeniyle konuşamadığını, telefonun bu süre boyunca açık kaldığını ileri sürdü.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı alacak uçağın pilotuna ulaşmaya çalıştığına ilişkin tespitin hatırlatılması üzerine Karakuş, bu girişimiyle pilotları arayan görevlilere yardımcı olmak istediğini söyledi.

Bu açıklama üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Neden, pilotlara sizin üzerinizden ulaşıyorlar, siz oradaki herkesi tanıyor musunuz?" sorusuna Karakuş, "Ben sadece yardımcı olmak maksadıyla görüşmek istedim. Misafirhanede kalıyordum, o pilotlar da oradaymış. Görevlilerin pilotları aramaya başladıklarını gördüm. Ben de onlara yardımcı olmak maksadıyla hareket ettim." beyanında bulundu.

BENİ BİR TANISANIZ: Avukat Aydın, darbe girişimi sırasında sanık eski Albay Ahmet Özçetin ile defalarca görüştüğü belirlenen Karakuş'a, "Özçetin'i aradığınızda telefonun açıldığını ancak cevap verilmediğini söylediniz. Buna rağmen defalarca bu telefonu aradığınız ve görüşme yaptığınız kayıtlardan anlaşılıyor. Sizin söylediğinizi varsayarak açılmayan bir telefonu neden ısrarla aradınız?" sorusunu yöneltti.

Akıncı Üssü'deki Özçetin'e Ankara'daki gelişmeleri sormak için aradığını belirten Karakuş, "Beni tanıyanlar bilir, ısrarla ararım. Aslında siz de beni bir tanısanız, hak verirsiniz." cevabını vermekle yetindi.

Avukat Aydın, Karakuş'a 15 Temmuz akşamı görüştüğü bütün askerlerin darbe girişiminden yer aldıkları için yargılandıklarını hatırlatarak, bunun tesadüf olup olmadığını sordu.

Karakuş, o gece kimin hangi tarafta olduğunu bilmediğini, bilgi almak için tanıdıklarını aradığını belirterek savunmasını tamamladı.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.